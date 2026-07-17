EDEMSA anunció cortes programados de energía para Tunuyán y San Carlos

La empresa realizará tareas de mantenimiento preventivo en distintos sectores del Valle de Uco. Los trabajos afectarán el servicio eléctrico durante varias horas.

EDEMSA informó un nuevo cronograma de cortes programados de energía en departamentos del Valle de Uco, en el marco de las tareas de mantenimiento preventivo que realiza para mejorar la red eléctrica y garantizar la calidad y continuidad del servicio.

Desde la empresa indicaron que, mientras se desarrollen los trabajos, podrán registrarse interrupciones temporales del suministro en las siguientes zonas:

Tunuyán

Villa Seca: entre calles La Luz, Fernández, Paso de Los Andes y Manzano Simón . El corte será de 14:30 a 18:30 .

entre calles . El corte será de . Ruta Provincial 92 Las Rosas: entre calle Sarmiento y callejón Ruano, afectando además calle Reina y zonas aledañas. El servicio estará interrumpido de 9:15 a 13:15.

San Carlos

La Consulta: entre calles Ejército de Los Andes, Ghilardi, Bustos y Tucumán Norte . El corte será de 9:30 a 13:30 .

entre calles . El corte será de . También en La Consulta , entre Ejército de Los Andes, Tucumán Norte, Ricardo Bustos Norte y Tregea I , junto a áreas cercanas. El servicio se verá afectado de 9:30 a 13:30 .

, entre , junto a áreas cercanas. El servicio se verá afectado de . Calle Bernardo Quiroga, entre Furlotti II e Independencia, en La Consulta. El corte está previsto de 9:45 a 13:45.

EDEMSA recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante los horarios indicados y recordó que estos trabajos forman parte del mantenimiento preventivo de la red de distribución.