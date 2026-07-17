Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el sur de México y activó una alerta de tsunami en el Pacífico

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes en el sur de México, con epicentro frente a las costas del estado de Chiapas, y fue percibido con intensidad en Guatemala y otros países de Centroamérica. El movimiento sísmico motivó la activación de una alerta preventiva de tsunami y el despliegue de protocolos de emergencia en la región.

Según informó el Servicio Sismológico Nacional de México, el sismo ocurrió a las 8:48 (hora local), equivalente a las 11:48 de Argentina, con epicentro ubicado en el océano Pacífico, a unos 97 kilómetros de Tapachula.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó la magnitud del fenómeno y explicó que, debido a la escasa profundidad del evento, las sacudidas también fueron percibidas en Guatemala y El Salvador.

Fuerte impacto en Guatemala

El Servicio Sismológico de Guatemala reportó que el movimiento alcanzó una magnitud preliminar de 6,7 en su territorio.

El organismo localizó el epicentro a 53,9 kilómetros al oeste-suroeste de Ocós, en el departamento de San Marcos, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que favoreció que el temblor se sintiera con mayor intensidad.

Alerta de tsunami y monitoreo permanente

Tras el terremoto, el sistema estadounidense de vigilancia de tsunamis emitió una alerta preventiva por la posibilidad de oleaje peligroso en sectores del océano Pacífico cercanos al epicentro.

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En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartó riesgo de tsunami para su territorio, aunque informó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno.

Desde la Secretaría de Protección Civil de Chiapas indicaron que permanecen activos los protocolos de emergencia y las tareas de evaluación para detectar posibles daños en las zonas afectadas.

Sin víctimas reportadas

Hasta el momento, las autoridades de México, Guatemala y El Salvador no reportaron víctimas fatales ni daños materiales de consideración.

No obstante, los organismos sismológicos mantienen un seguimiento permanente de la actividad ante la posibilidad de que se registren réplicas, una situación habitual luego de movimientos sísmicos de gran magnitud.