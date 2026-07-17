Milei aseguró que buscará la reelección y afirmó: “Se vienen 100 años de liberalismo para Argentina”

El presidente Javier Milei participó este jueves del acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde defendió el derecho a la propiedad privada, cuestionó a las gestiones anteriores y aseguró que buscará un segundo mandato en 2027.

Durante su discurso, el mandatario hizo referencia al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento en el Senado fue postergado, y sostuvo que quienes se oponen a esa iniciativa «son los enemigos del progreso» y responsables de la decadencia del país.

«Los gobiernos se han dedicado a vulnerar el derecho de propiedad. Protegerlo es lo que nos permitirá ahorrar, invertir, crecer y convertirnos nuevamente en una potencia», afirmó.

En una exposición centrada en la economía, Milei insistió en la necesidad de fortalecer la inversión, el ahorro y la desregulación económica, al tiempo que volvió a cuestionar el gasto de las administraciones anteriores.

Cruce con un asistente

El momento de mayor tensión se produjo cuando un asistente interrumpió al Presidente durante su exposición. Ante el grito de «como ahora, terminala», Milei respondió de forma contundente.

«No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato. Se vienen 100 años de liberalismo para Argentina; si no te gusta, andate a Cuba», lanzó, provocando una fuerte ovación entre parte del público.

Más adelante, mientras destacaba el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, volvió a ser interrumpido por la misma persona. En esa oportunidad respondió: «Si no te gusta, andate, kuka».

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Las proyecciones del Gobierno

Durante su discurso, Milei aseguró que el campo continuará siendo uno de los principales motores del crecimiento económico y destacó el potencial de sectores como el gas y la energía.

Además, afirmó que una eventual reelección permitiría profundizar la reducción de impuestos y aseguró que su administración podría devolver «500 mil millones de dólares a los argentinos» mediante rebajas tributarias.

Antes de finalizar, el Presidente también envió un mensaje al sector privado y pidió a los empresarios competir sin depender de privilegios estatales. «Llegó la hora. Salgan a competir», expresó.

Milei estuvo acompañado por funcionarios nacionales, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, además de legisladores de La Libertad Avanza que participaron del acto.