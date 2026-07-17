Continúan cerrados los pasos a Chile por intensas nevadas en la alta montaña

El Sistema Integrado Cristo Redentor y el Paso Pehuenche permanecen inhabilitados hasta nuevo aviso debido al fuerte temporal que afecta la cordillera.

Las autoridades informaron que los principales pasos internacionales entre Argentina y Chile continúan cerrados debido a las intensas nevadas que afectan la alta montaña y complican la circulación en ambos países.

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado hasta nuevo aviso como consecuencia del fuerte temporal que se registra desde Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas, del lado argentino, y en Los Libertadores, Portillo y Caracoles, en territorio chileno.

Importante acumulación de nieve

Según el reporte oficial, las condiciones meteorológicas adversas se mantendrían hasta el martes 28 de julio, cuando se espera una mejora gradual del tiempo.

La acumulación de nieve registrada alcanza:

Portillo (Chile): 80 centímetros.

80 centímetros. Las Cuevas (Argentina): 60 centímetros.

Temperaturas bajo cero

Las temperaturas registradas durante la jornada fueron:

Uspallata: 4 °C.

4 °C. Punta de Vacas: -4 °C.

-4 °C. Puente del Inca: -8 °C.

-8 °C. Las Cuevas: -9 °C.

También permanece cerrado el Paso Pehuenche

Las autoridades informaron además que el Paso Internacional Pehuenche continúa cerrado, por lo que recomiendan a quienes tenían previsto viajar consultar el estado de los pasos fronterizos antes de emprender cualquier recorrido hacia Chile.