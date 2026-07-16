Evacuaron a tres pobladores de Las Cuevas por el fuerte temporal de nieve en alta montaña

Tres pobladores de Villa Las Cuevas debieron ser evacuados este jueves de manera preventiva debido al intenso temporal de nieve que afecta a la alta montaña mendocina.

El operativo fue realizado por efectivos de la Sección Punta de Vacas, dependiente del Escuadrón 27 Uspallata, quienes trasladaron a las personas hasta Uspallata para resguardar su seguridad ante el avance de la tormenta.

Las tareas contaron con el apoyo de Vialidad Nacional, que trabajó con maquinaria para garantizar el paso de los equipos de emergencia en medio de las complicadas condiciones climáticas. El operativo fue coordinado por personal del Escuadrón 27 y encabezado por el segundo comandante Herrera.

Según la información oficial, las nevadas comenzaron a intensificarse alrededor de las 15.30 en la zona de Las Cuevas. Horas más tarde, cerca de las 17, también se inició el retiro preventivo de turistas que permanecían en Puente del Inca y en el sector de Los Puquios, donde el deterioro del tiempo se hizo cada vez más severo.

Los pronósticos indican que el fenómeno continuará durante las próximas horas, con acumulaciones de nieve que podrían alcanzar hasta tres metros del lado chileno y alrededor de 2,5 metros en territorio argentino. Esta situación mantiene en alerta a las autoridades por las posibles complicaciones en la Ruta Nacional 7 y el Paso Internacional Cristo Redentor.

Frente a este escenario, los organismos de seguridad recomendaron evitar viajes innecesarios hacia la alta montaña, consultar previamente el estado de la Ruta 7 y seguir las indicaciones de Vialidad Nacional, ya que el temporal podría provocar nuevas restricciones en la circulación.