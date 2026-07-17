Mientras continúa la alerta naranja por nieve en la montaña, el Valle de Uco podría tener lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por un fuerte temporal que afectará la alta montaña durante este viernes y el sábado. En el llano también se esperan lluvias aisladas hacia el cierre de la jornada y un desmejoramiento de las condiciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por nevadas intensas en toda la cordillera mendocina, donde se prevén importantes acumulaciones de nieve, fuertes ráfagas y condiciones de viento blanco que podrían dificultar seriamente la circulación. Mientras tanto, en el llano el tiempo se mantendrá mayormente nublado y comenzará a desmejorar durante la noche con la llegada de precipitaciones aisladas.

De acuerdo con el organismo, las nevadas serán persistentes y podrían dejar entre 100 y 250 centímetros de nieve acumulada durante el período de vigencia de la alerta, aunque en algunos sectores esos registros podrían ser incluso superiores. Además, el temporal estará acompañado por vientos intensos que reducirán considerablemente la visibilidad en la alta montaña.

Para el resto de la provincia, el pronóstico anticipa una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y los 18°C de máxima. Las lluvias comenzarán en el sur provincial y avanzarán progresivamente hacia el oeste del Valle de Uco, el Gran Mendoza y otras zonas del territorio mendocino, con mayor probabilidad de ocurrencia hacia la noche.

En la cordillera, en tanto, el temporal se mantendrá durante toda la jornada y continuará al menos hasta el sábado, con nuevas acumulaciones de nieve que podrían alcanzar entre 50 y 60 centímetros en los momentos de mayor intensidad. Desde los organismos oficiales recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en alta montaña y mantenerse informado a través de los canales oficiales.