Martes con ascenso de temperatura y alerta por viento Zonda en el sur de Mendoza

La máxima alcanzará los 17°C tras una mañana fría con neblinas en distintos sectores de la provincia. Además, rige una alerta por viento Zonda para una zona de Malargüe durante la tarde.

Este martes se presentará con temperatura en ascenso y cielo parcialmente nublado en Mendoza. Según el pronóstico, la mínima será de 3°C y la máxima llegará a los 17°C, acompañada por vientos leves del sudeste y la presencia de neblinas durante las primeras horas de la mañana.

En la cordillera, las condiciones continuarán inestables, ya que se esperan nevadas en la zona sur de alta montaña, mientras que en el departamento de Malargüe también podría registrarse la presencia de viento Zonda.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento Zonda para la zona baja de Malargüe, vigente durante la tarde de este martes. El fenómeno podría presentarse con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que superarían los 70 km/h.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones pueden provocar reducción de la visibilidad, un marcado aumento de la temperatura y una disminución significativa de la humedad, por lo que recomendaron extremar las precauciones, especialmente para quienes deban circular por la zona afectada.