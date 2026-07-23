Liberaron a la conductora alcoholizada que atropelló a una niña de 11 años en Tupungato

La joven de 23 años recuperó la libertad mientras avanza la investigación por el siniestro ocurrido durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina al Mundial. La Justicia ordenó una pericia mecánica sobre la camioneta y la menor ya recibió el alta médica.

La Justicia mendocina resolvió otorgar la libertad a la joven de 23 años que fue detenida tras atropellar a una niña de 11 años y a sus padres durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina al Mundial, en un hecho ocurrido en el departamento de Tupungato.

La conductora permanece imputada por el delito de lesiones graves culposas agravadas, luego de que el test de alcoholemia realizado tras el siniestro arrojara 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple del límite permitido para conducir. La liberación no implica el cierre de la causa, que continúa bajo investigación.

Como parte de las medidas dispuestas por la Fiscalía, en los próximos días se realizará una pericia mecánica sobre la camioneta Ford Ranger involucrada en el accidente. El objetivo es determinar si existió alguna falla en el vehículo o si el hecho estuvo exclusivamente vinculado al accionar de la conductora.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Departamental de Tupungato, cuando la camioneta embistió a una familia que participaba de los festejos. La niña sufrió las lesiones más graves y fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde permaneció internada con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano grave. Sus padres también resultaron lesionados, aunque con heridas de menor consideración.

Con el correr de los días, el estado de salud de la menor evolucionó favorablemente y finalmente recibió el alta médica, una noticia que llevó alivio a su familia y a toda la comunidad de Tupungato, que siguió el caso con preocupación.

Mientras tanto, la investigación continuará con la incorporación de las pericias técnicas y demás pruebas para determinar las responsabilidades en el siniestro vial que conmocionó al Valle de Uco. La Justicia mendocina resolvió otorgar la libertad a la joven de 23 años que fue detenida tras atropellar a una niña de 11 años y a sus padres durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina al Mundial, en un hecho ocurrido en el departamento de Tupungato.

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La conductora permanece imputada por el delito de lesiones graves culposas agravadas, luego de que el test de alcoholemia realizado tras el siniestro arrojara 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple del límite permitido para conducir. La liberación no implica el cierre de la causa, que continúa bajo investigación.

Como parte de las medidas dispuestas por la Fiscalía, en los próximos días se realizará una pericia mecánica sobre la camioneta Ford Ranger involucrada en el accidente. El objetivo es determinar si existió alguna falla en el vehículo o si el hecho estuvo exclusivamente vinculado al accionar de la conductora.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Departamental de Tupungato, cuando la camioneta embistió a una familia que participaba de los festejos. La niña sufrió las lesiones más graves y fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde permaneció internada con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano grave. Sus padres también resultaron lesionados, aunque con heridas de menor consideración.

Con el correr de los días, el estado de salud de la menor evolucionó favorablemente y finalmente recibió el alta médica, una noticia que llevó alivio a su familia y a toda la comunidad de Tupungato, que siguió el caso con preocupación.

Mientras tanto, la investigación continuará con la incorporación de las pericias técnicas y demás pruebas para determinar las responsabilidades en el siniestro vial que conmocionó al Valle de Uco.