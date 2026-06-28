Delincuentes forzaron la puerta de una casa y escaparon con dinero en efectivo en San Carlos

La Policía de Mendoza investiga un robo ocurrido en una vivienda de La Consulta, en el departamento de San Carlos, donde delincuentes ingresaron tras forzar la puerta principal y escaparon con dinero en efectivo.

El hecho se registró alrededor de las 21:40 en un domicilio ubicado sobre calle Leopoldo Suárez. La víctima, un hombre de 41 años advirtió el ilícito al regresar a su casa y encontrar signos de violencia en el acceso principal.

Según las primeras actuaciones, autores aún no identificados lograron ingresar a la propiedad luego de violentar la puerta de ingreso y sustrajeron una suma de dinero en efectivo, cuyo monto no fue informado oficialmente.

Tras la denuncia, la Fiscalía dispuso un operativo de investigación en el lugar. Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes, mientras que efectivos de Investigaciones y la División Canes trabajaron en la búsqueda de pruebas que permitan identificar a los responsables.

La causa continúa en etapa investigativa y, por el momento, no hay personas detenidas.