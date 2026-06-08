Cierran preventivamente el Paso Cristo Redentor por pronóstico de nevadas en la cordillera

Las autoridades de Argentina y Chile resolvieron cerrar de manera preventiva el Paso Internacional Cristo Redentor debido a las condiciones meteorológicas adversas que se esperan en la alta montaña durante las próximas horas.

La medida fue adoptada tras los informes emitidos por organismos viales y meteorológicos, que anticipan nevadas de intensidad en distintos sectores de la cordillera. El objetivo es resguardar la seguridad de conductores, transportistas y pasajeros que utilizan habitualmente el corredor internacional.

Según informaron desde las coordinaciones fronterizas, el cierre se extenderá durante toda la jornada del martes, mientras se monitorea la evolución de las condiciones climáticas en la zona.

Para garantizar que la ruta quede despejada antes del ingreso del temporal, este lunes comenzará un operativo escalonado de interrupción del tránsito. En el sector chileno, la barrera de Guardia Vieja cerrará a las 18. Mientras tanto, en Argentina, el corte en Uspallata se aplicará desde las 19.

Posteriormente, la circulación quedará completamente interrumpida en el Túnel Internacional a partir de las 20 horas de Chile y las 21 horas de Argentina.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto viajar hacia el vecino país mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que la reapertura del paso dependerá de la evolución del tiempo y de las condiciones de transitabilidad en la montaña.