Adrián Ravier debutó como vocero presidencial: «Es un honor ser la voz del Presidente»

El economista y nuevo vocero presidencial realizó este viernes su primera presentación oficial en Casa Rosada. Durante su mensaje destacó la gestión de Javier Milei, aseguró que representa «un honor» ocupar el cargo y adelantó una nueva etapa en la comunicación del Gobierno.

Adrián Ravier tuvo este viernes su primera aparición pública como vocero presidencial, cargo que asumió tras la salida de Manuel Adorni. En su presentación, afirmó que considera «un honor ser la voz del Presidente» y ratificó su respaldo a la gestión de Javier Milei.

La exposición se realizó en Casa Rosada y consistió en un mensaje institucional en el que el funcionario realizó un repaso de los principales ejes de la administración nacional. Entre ellos, destacó los resultados económicos obtenidos por el Gobierno y las iniciativas legislativas impulsadas por el oficialismo.

A diferencia de las conferencias que brindaba Manuel Adorni, Ravier no respondió preguntas de los periodistas y se limitó a leer un discurso preparado. No obstante, adelantó que a partir de la próxima semana se retomarán las conferencias de prensa periódicas desde la Casa Rosada.

Durante su intervención también sostuvo que una de sus prioridades será mejorar la comunicación de las políticas públicas para que los ciudadanos comprendan el impacto de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Ravier, economista y diputado nacional hasta su designación como vocero, fue elegido por el presidente Javier Milei para encabezar una nueva etapa de la comunicación oficial del Ejecutivo.