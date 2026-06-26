Uruguay y España definen su futuro en el Mundial 2026: el segundo del grupo podría enfrentar a Argentina

Uruguay y España protagonizarán este viernes uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El encuentro se disputará desde las 21 en el Estadio Guadalajara y será determinante para definir quién avanza a los dieciseisavos de final. Además, el equipo que termine segundo en el Grupo H podría convertirse en el próximo rival de la Selección Argentina.

La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, llega obligada a ganar luego de igualar 1-1 frente a Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde en sus dos primeras presentaciones. Con apenas dos puntos, necesita una victoria para seguir con vida en la Copa del Mundo.

De cara al compromiso, Bielsa no podrá contar con Ronald Araújo, quien continúa recuperándose de una lesión muscular y no logró llegar en condiciones para este partido decisivo.

España, por su parte, inició el certamen con un empate sin goles frente a Cabo Verde, pero reaccionó en la segunda jornada con una contundente goleada por 4-0 sobre Arabia Saudita. El conjunto de Luis de la Fuente buscará otro triunfo que le permita quedarse con el primer puesto del grupo.

Una de las novedades en el equipo español será la presencia desde el inicio de Lamine Yamal, quien tras sumar minutos en el debut mostró un gran nivel en el último encuentro y se perfila como una de las principales cartas ofensivas.

Posible formación de Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

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Probable formación de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi.

El partido comenzará a las 21 horas, contará con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath y podrá verse por Telefe, TyC Sports y DSports.