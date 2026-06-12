Una iniciativa que abriga corazones: “Amor Circular” movilizó a toda una comunidad de Tupungato para ayudar a los adultos mayores

La campaña solidaria “Amor Circular, con propósito real” entra en su etapa final con una destacada participación de vecinos y organizaciones. El proyecto logró reunir abrigo y prendas tejidas destinadas a adultos mayores en situación de vulnerabilidad frente a las bajas temperaturas.

La solidaridad volvió a convertirse en protagonista gracias a la campaña “Amor Circular, con propósito real”, una iniciativa impulsada para acompañar a adultos mayores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad durante los meses más fríos del año.

El proyecto fue liderado por la coordinadora del Área de Adultos Mayores, Rocío Herrera, junto a la Reina del Adulto Mayor Gloria Britos, la Reina Departamental de la Vendimia 2026 Micaela Galdame y la Virreina Departamental Delfina Cuello, quienes promovieron la recolección de prendas de abrigo y la confección de artículos tejidos destinados a quienes más lo necesitan.

A pocos días de su cierre, la campaña registra un balance altamente positivo gracias a la colaboración de vecinos, instituciones y voluntarios que se sumaron con donaciones y trabajo comunitario para hacer posible la iniciativa.

El objetivo principal fue generar una red de apoyo para personas mayores, brindándoles abrigo y contención durante una época del año en la que las bajas temperaturas pueden afectar especialmente a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Además de las donaciones de ropa de invierno, numerosos participantes colaboraron confeccionando prendas tejidas de manera artesanal, aportando no solo un elemento material sino también un gesto de afecto y compromiso social.

Desde la organización destacaron la respuesta de la comunidad y señalaron que el verdadero valor de la propuesta radica en la construcción de vínculos solidarios que fortalecen el tejido social y promueven el cuidado de los adultos mayores.

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La campaña se encamina a su cierre con la satisfacción de haber cumplido su propósito inicial y con la certeza de que la participación ciudadana fue fundamental para transformar una idea solidaria en una acción concreta de ayuda para quienes más lo necesitan.

“Amor Circular” deja así un mensaje claro: cuando una comunidad se une detrás de una causa común, los pequeños gestos pueden convertirse en grandes cambios para la vida de muchas personas.