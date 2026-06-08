Una comerciante alertó al 911 y la Policía detuvo a un hombre con motores y cables robados en Tupungato

El procedimiento se concretó este domingo al mediodía sobre la calle Belgrano Norte. La propietaria de una verdulería observó los movimientos sospechosos del implicado, lo que permitió a los efectivos interceptarlo a los pocos metros con un cargamento de elementos eléctricos y chatarra.

Una rápida respuesta policial motivada por el compromiso vecinal derivó en la detención de un hombre de 31 años que había ingresado a robar en un predio del departamento de Tupungato. El hecho delictivo se registró a las 13:00 horas de este domingo 7 de junio y requirió la intervención inmediata del personal de la Comisaría 20°.

La secuencia se inició en la calle Belgrano Norte, cuando la propietaria de una verdulería de la zona advirtió una situación irregular en un inmueble situado justo frente a su comercio. Según detalló la testigo a las autoridades, un sujeto vestido con prendas oscuras ingresó al predio y se retiró a los pocos minutos transportando una bolsa de consorcio negra cargada con bultos, actitud que despertó sus sospechas y la motivó a dar aviso a la línea de emergencias.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por la comerciante, las patrullas policiales desplegaron un rápido operativo de cerrojo en las inmediaciones. Gracias a este despliegue, los uniformados lograron interceptar al sospechoso, identificado como F.I.M.M. (31), cuando intentaba alejarse a escasos 100 metros del lugar del hecho.

Al momento de revisar el contenido de la bolsa que transportaba el investigado, los efectivos policiales procedieron al secuestro de una importante cantidad de elementos que pertenecían a la víctima del inmueble, un hombre de 35 años cuyas iniciales son R.J.M. El botín recuperado incluía motores eléctricos, bobinas de cobre, cables de diferentes calibres, zapatillas eléctricas, enchufes, adaptadores y otros componentes específicos de instalaciones eléctricas, además de diversas piezas de chatarra metálica. El aprehendido fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 20° y quedó formalmente a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.