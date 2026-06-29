Un camionero mendocino atropelló y mató a un joven de 21 años en Córdoba

El siniestro ocurrió en la localidad de Carnerillo. La víctima falleció en el lugar y la Justicia investiga cómo se produjo el hecho.

Un joven de 21 años perdió la vida durante la madrugada de este domingo tras ser atropellado por un camión en la localidad cordobesa de Carnerillo. El conductor del vehículo de gran porte es un hombre de 40 años oriundo de Mendoza, quien transportaba un cargamento de maní al momento del accidente.

El hecho se registró cerca de las 6 de la mañana sobre el kilómetro 251, cuando, por motivos que aún se intentan establecer, el joven fue embestido por un camión Mercedes-Benz con acoplado que circulaba por la zona.

Tras el impacto, personal policial y servicios de emergencias acudieron rápidamente al lugar, donde constataron el fallecimiento de la víctima, oriunda de Carnerillo.

En el operativo también trabajaron Bomberos Voluntarios y efectivos de Policía Judicial, quienes realizaron las pericias correspondientes para preservar la escena y reunir pruebas que permitan determinar cómo ocurrió el siniestro.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Río Cuarto, que ordenó distintas medidas para reconstruir la mecánica del hecho y establecer las circunstancias que derivaron en la tragedia. Hasta el momento, las autoridades no informaron si existieron factores externos que hayan influido en el accidente, mientras continúan las pericias y la toma de testimonios