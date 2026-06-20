Preocupación en la Selección: Montiel sufrió una lesión y es duda para lo que viene

La Selección Argentina recibió una noticia que genera preocupación de cara a la continuidad del Mundial 2026. Gonzalo Montiel sufrió una molestia muscular en el cuádriceps de la pierna derecha y prácticamente quedó descartado para el compromiso ante Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J.

El lateral derecho venía de recuperarse recientemente de un desgarro y había sido titular en el debut frente a Argelia. Sin embargo, durante los entrenamientos posteriores comenzó a trabajar de manera diferenciada para evitar una sobrecarga física, aunque las molestias persistieron y encendieron las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

La situación se agravó cuando el defensor no pudo reincorporarse a los trabajos normales junto al resto del plantel, lo que pone en duda no solo su presencia ante Austria, sino también su disponibilidad para los próximos encuentros del certamen en caso de que Argentina avance de ronda.

Ante este escenario, el principal candidato para ocupar su lugar es Nahuel Molina, habitual titular en el ciclo de Scaloni y una de las piezas clave durante la conquista del Mundial de Qatar 2022. Otra alternativa que maneja el entrenador es Giuliano Simeone, quien puede aportar despliegue y recorrido por la banda derecha.

Argentina enfrentará a Austria el próximo lunes 22 de junio en Dallas, con el objetivo de asegurar la clasificación y mantenerse en la cima del Grupo J.