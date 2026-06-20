Mendoza impulsa una nueva evaluación docente para fortalecer la calidad educativa en el Nivel Superior

La Dirección General de Escuelas, a través de la Dirección de Educación Superior, puso en marcha una nueva etapa del proceso de Evaluación de Desempeño Docente en los Institutos de Educación Superior de Mendoza. La propuesta busca mejorar la calidad de la enseñanza, fortalecer las prácticas pedagógicas y promover espacios de reflexión dentro de las instituciones formadoras.

La iniciativa da continuidad a la experiencia piloto realizada durante 2025 y apunta a consolidar un sistema de evaluación participativo que involucre a distintos integrantes de la comunidad educativa. En esta edición, estudiantes, equipos directivos y docentes aportarán sus miradas para analizar diferentes aspectos vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Desde el organismo explicaron que la herramienta no tiene como objetivo principal calificar a los educadores, sino generar información que contribuya al crecimiento profesional y al fortalecimiento institucional. En ese sentido, permitirá reconocer experiencias exitosas, identificar fortalezas y detectar oportunidades de mejora en las prácticas docentes.

El proceso incluirá instrumentos especialmente diseñados para el Nivel Superior y evaluará aspectos relacionados con la planificación de clases, el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, la innovación pedagógica, la comunicación educativa y el compromiso institucional.

Además, los resultados obtenidos servirán como insumo para futuras acciones de capacitación, actualización profesional y desarrollo de políticas educativas orientadas a mejorar la formación de los futuros profesionales de la provincia.