Mendoza habilitará denuncias de infracciones por WhatsApp y busca sumar a los ciudadanos al control vial

El Gobierno de Mendoza avanza con la implementación del denominado “Modo Testigo”, una herramienta que permitirá a los ciudadanos denunciar infracciones de tránsito a través de WhatsApp. El objetivo es fortalecer los controles y promover una mayor participación de la comunidad en la seguridad vial.

La Provincia pondrá en marcha un nuevo sistema para que los ciudadanos puedan reportar infracciones de tránsito desde sus teléfonos celulares mediante WhatsApp. La iniciativa, denominada “Modo Testigo”, busca complementar el trabajo de fiscalización realizado por los organismos de control y fomentar el compromiso ciudadano en el cumplimiento de las normas viales.

A través de esta herramienta, los usuarios podrán enviar imágenes, videos y datos relacionados con presuntas infracciones observadas en la vía pública. La información será analizada por las autoridades competentes, que determinarán si corresponde iniciar actuaciones o aplicar sanciones.

Desde el Gobierno provincial explicaron que el sistema apunta principalmente a detectar conductas peligrosas al volante, maniobras indebidas y situaciones que pongan en riesgo la seguridad de conductores, peatones y ciclistas.

La propuesta se suma a otras medidas impulsadas por Mendoza para modernizar los mecanismos de control y aprovechar las herramientas tecnológicas en la prevención de accidentes de tránsito.

Las autoridades sostienen que la participación ciudadana puede transformarse en una herramienta clave para generar mayor conciencia vial y reducir situaciones de riesgo en calles y rutas de la provincia.

Un espacio de escucha profesional, confidencial y personalizado. Consultar por WhatsApp

En los próximos días se conocerán más detalles sobre el funcionamiento del sistema, los canales habilitados para realizar denuncias y los requisitos que deberán cumplir las pruebas aportadas por los usuarios para ser consideradas válidas.

Lo que permitirá el “Modo Testigo”