El Mundial entra en ritmo: cuatro partidos abren la segunda fecha de grupos

La Copa del Mundo 2026 continúa con intensidad y este jueves se pondrá en marcha la segunda jornada de la fase de grupos, clave para empezar a perfilar a los equipos que buscarán avanzar a los 16avos de final.

El primer cruce será a las 13, con República Checa enfrentando a Sudáfrica en el Grupo A, ambos necesitados de sumar tras caer en sus estrenos. A las 16, Suiza se medirá con Bosnia y Herzegovina en el Grupo B, en un duelo que promete definición luego del empate suizo ante Qatar.

Más tarde, a las 19, Canadá y Qatar buscarán recuperarse de un debut discreto y mantener chances de clasificación. La jornada cerrará a las 22 con México frente a Corea del Sur, dos selecciones que ganaron en su debut y que se disputan el liderazgo del Grupo A.

El cronograma de partidos continuará el viernes con Estados Unidos vs. Australia (16 hs), Escocia vs. Marruecos (19 hs) y Brasil vs. Haití (21:30 hs), mientras que el fin de semana traerá choques destacados como Países Bajos vs. Suecia y Alemania vs. Costa de Marfil.