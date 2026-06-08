El Gobierno licita la construcción de un moderno Polo de Seguridad para centralizar las fuerzas en el Valle de Uco

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial llamó a licitación pública para la ejecución del nuevo complejo institucional. El espacio unificará la Comisaría 15ª, la Delegación de Bomberos, la Jefatura Departamental de Tunuyán y la Jefatura Distrital de Seguridad 4º.

El Gobierno de Mendoza dio un paso estratégico fundamental para optimizar la operatividad policial en la región central de la provincia. A través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, se oficializó el llamado a licitación pública para la construcción del nuevo Polo de Seguridad del Valle de Uco. Este ambicioso complejo edilicio tiene como objetivo centralizar los mandos jerárquicos y las unidades operativas clave para mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia en el combate contra el delito.

El masterplan del proyecto contempla un diseño de infraestructura moderno y sectorizado, distribuido en tres bloques principales que albergarán dependencias esenciales para la región:

Comisaría 15ª y dependencias operativas : un sector completamente renovado para el funcionamiento de la comisaría central de la jurisdicción, con áreas de atención al público y calabozos adaptados a las normativas vigentes.

: un sector completamente renovado para el funcionamiento de la comisaría central de la jurisdicción, con áreas de atención al público y calabozos adaptados a las normativas vigentes. Delegación de Bomberos de la Policía : un espacio acondicionado específicamente para el cuerpo de bomberos del Valle de Uco, optimizando la salida y logística de los vehículos de emergencia.

: un espacio acondicionado específicamente para el cuerpo de bomberos del Valle de Uco, optimizando la salida y logística de los vehículos de emergencia. Centralización jerárquica: el tercer edificio estará destinado exclusivamente al funcionamiento de la Jefatura Departamental de Tunuyán y la Jefatura Distrital de Seguridad 4º. Con esto se unificarán los despachos de los altos mandos, facilitando la toma de decisiones estratégicas en territorio.

Adicionalmente, el proyecto arquitectónico contempla lineamientos de inclusión y urbanismo sustentable. Todo el complejo contará con accesibilidad universal mediante rampas para personas con discapacidad y señalética adaptada en braille. Asimismo, los exteriores comunes contarán con un esquema integral de paisajismo y sistemas de riego automatizados, integrando los edificios operativos al entorno urbano de manera amigable y funcional.