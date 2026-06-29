El día que Argentina volvió a tocar el cielo: a 40 años de la gloria eterna en México 1986

El 29 de junio de 1986 quedó grabado para siempre en la memoria de millones de argentinos. Con Diego Maradona como líder y Carlos Salvador Bilardo en el banco de suplentes, la Selección Argentina conquistó su segunda Copa del Mundo tras vencer 3 a 2 a Alemania en una final inolvidable disputada en el Estadio Azteca.

Hay partidos que se ganan. Hay títulos que se festejan. Y hay momentos que se convierten en eternos.

El 29 de junio de 1986, Argentina escribió una de las páginas más gloriosas de su historia deportiva. En un Estadio Azteca repleto y con millones de personas siguiendo el encuentro desde cada rincón del país, la Selección Argentina derrotó 3 a 2 a Alemania Federal y levantó por segunda vez la Copa del Mundo.

No fue un campeonato cualquiera. Fue el Mundial de Diego Armando Maradona. El torneo en el que el capitán argentino maravilló al planeta con actuaciones que aún hoy son consideradas irrepetibles. Desde el inolvidable partido frente a Inglaterra, con el histórico «Gol del Siglo» y la recordada «Mano de Dios», hasta su liderazgo en cada encuentro, Maradona cargó sobre sus hombros la ilusión de todo un pueblo.

Pero aquella conquista también tuvo a un arquitecto silencioso: Carlos Salvador Bilardo. Cuestionado antes del torneo, el entrenador armó un equipo sólido, convencido de su idea futbolística y dispuesto a enfrentar a cualquier rival. La recompensa llegó en la tarde más importante.

La final comenzó con un dominio absoluto de Argentina. José Luis Brown abrió el marcador de cabeza, Jorge Valdano amplió la ventaja y parecía que la copa ya tenía dueño. Sin embargo, Alemania reaccionó e igualó el partido, sembrando incertidumbre en los corazones argentinos.

Fue entonces cuando apareció la esencia de aquel equipo. Maradona tomó la pelota y asistió magistralmente a Jorge Burruchaga, quien recorrió varios metros antes de definir con categoría ante la salida del arquero alemán. El 3-2 desató un grito que atravesó generaciones y que todavía hoy emociona a quienes lo vivieron.

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Cuando el árbitro pitó el final, el tiempo pareció detenerse. Maradona levantó la Copa del Mundo con lágrimas en los ojos mientras millones de argentinos celebraban en las calles, abrazados a desconocidos, envueltos en banderas celestes y blancas.

Cuatro décadas después, aquella imagen sigue intacta. No importa la edad ni el lugar donde cada uno haya visto la final: todos recuerdan dónde estaban cuando Argentina volvió a ser campeona del mundo.

Porque México 1986 fue mucho más que un título.

Fue la demostración de que el talento, la entrega y la pasión pueden hacer realidad los sueños más grandes.

Y mientras exista una pelota rodando y una camiseta celeste y blanca defendiendo los colores del país, aquella tarde del Azteca seguirá viviendo en el corazón de cada argentino.

«Gracias, Diego. Gracias, Bilardo. Gracias a esos campeones que hicieron eterna la ilusión de todo un pueblo.»