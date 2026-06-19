Dibu Martínez quedó a un paso de igualar una histórica marca de Chiquito Romero en la Selección Argentina

Emiliano “Dibu” Martínez continúa escribiendo su nombre entre los grandes arqueros de la historia argentina. En pleno Mundial 2026, el campeón del mundo está muy cerca de alcanzar un récord que hasta ahora pertenece a Sergio “Chiquito” Romero, uno de los máximos referentes bajo los tres palos de la Albiceleste.

La destacada actuación de Emiliano Martínez en la Selección Argentina no solo lo consolidó como una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni, sino que además lo dejó a las puertas de una marca histórica.

El arquero marplatense podría igualar en este Mundial un récord que actualmente ostenta Sergio Romero, quien durante años fue el guardameta con más partidos sin recibir goles defendiendo el arco de la Selección Argentina.

Gracias a su regularidad y a la solidez defensiva que caracteriza al conjunto argentino, Dibu viene acumulando una importante cantidad de vallas invictas en competencias oficiales e internacionales, acercándose cada vez más a una estadística reservada para los grandes nombres de la historia albiceleste.

El récord cobra aún más relevancia al considerar la trascendencia de los torneos en los que Martínez ha sido protagonista. Desde la conquista de la Copa América 2021 hasta el título en el Mundial de Qatar 2022 y la actual participación en la Copa del Mundo 2026, el arquero se convirtió en una pieza fundamental para los éxitos del seleccionado nacional.

Por su parte, Chiquito Romero dejó una huella imborrable durante más de una década defendiendo el arco argentino, siendo finalista del Mundial 2014 y acumulando numerosas actuaciones destacadas que lo llevaron a establecer registros que parecían difíciles de alcanzar.

Ahora, el avance de Dibu reabre el debate sobre quién ocupa el lugar más importante en la historia reciente del arco argentino. Mientras Romero continúa siendo el futbolista con más presencias como arquero en la Selección, Martínez suma títulos y estadísticas que lo acercan a los máximos referentes del puesto.

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El próximo partido de Argentina podría convertirse en un momento histórico para el actual arquero albiceleste, que tendrá la posibilidad de seguir ampliando su legado y alcanzar una marca reservada para muy pocos.

Los números de la marca