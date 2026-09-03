Cristo Redentor y Pehuenche continúan cerrados por el temporal

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado debido a las condiciones meteorológicas que se registran en la zona de alta montaña de Mendoza.

De acuerdo con el último reporte, las temperaturas muestran un marcado descenso a medida que aumenta la altura. En Uspallata se registraron 4°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura llegó a -5°.

En tanto, en Puente del Inca se registraron -8° y en Las Cuevas la marca alcanzó los -9°, en medio de las condiciones que mantienen interrumpido el tránsito internacional.

Por su parte, el Paso Pehuenche también continúa cerrado al tránsito debido a la situación climática.

Ante este panorama, se recomienda a quienes tengan previsto viajar hacia la zona consultar previamente el estado de los pasos internacionales y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales antes de iniciar el recorrido.