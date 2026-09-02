El Paso Internacional Cristo Redentor permanece habilitado este miércoles, pero las autoridades anticipan un nuevo escenario de inestabilidad en Alta Montaña que podría obligar a interrumpir la circulación. La situación es seguida de cerca ante la posibilidad de nuevas nevadas en la cordillera.

El clima vuelve a poner bajo atención al Paso Internacional Cristo Redentor, uno de los principales corredores utilizados por mendocinos y viajeros que necesitan trasladarse hacia Chile.

Este miércoles 2 de septiembre, el paso se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, con circulación entre las 9 y las 21 horas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante las próximas horas y existe la posibilidad de un nuevo cierre preventivo ante el regreso de la inestabilidad en Alta Montaña.

Atención para los viajeros del Valle de Uco

La situación también resulta de interés para quienes se trasladan desde Tunuyán, Tupungato, San Carlos y otros puntos del Valle de Uco hacia Chile, especialmente para quienes tienen viajes programados durante los próximos días.

Las condiciones en la cordillera pueden modificarse rápidamente durante esta época del año, por lo que un cierre del corredor internacional podría generar cambios en los planes de quienes tienen previsto cruzar hacia el vecino país.

Por este motivo, se recomienda consultar el estado del paso antes de emprender el viaje y evitar avanzar hacia la zona cordillerana si las autoridades disponen restricciones de circulación.

Un paso que tuvo varios cierres durante el invierno

El Cristo Redentor atravesó durante este invierno distintos períodos de cierre debido a las intensas nevadas y las condiciones adversas registradas en Alta Montaña.

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De hecho, durante agosto el corredor volvió a operar progresivamente después de un extenso período de interrupción provocado por las condiciones meteorológicas.

Ahora, con el regreso de la inestabilidad previsto para los próximos días, las autoridades mantienen bajo vigilancia la situación para determinar si será necesario adoptar nuevas medidas preventivas.

Por el momento, el paso continúa habilitado, pero la recomendación para quienes tengan previsto viajar es mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, ya que una modificación de las condiciones climáticas podría derivar en restricciones o en el cierre temporal del corredor.