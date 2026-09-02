La ENET de Tunuyán se prepara con todo para la Semana Estudiantil 2026

La comunidad educativa de la Escuela ENET de Tunuyán ya vive la cuenta regresiva para una nueva edición de la Semana Estudiantil.

En diálogo con Canal 8, representantes de la institución contaron cómo se vienen preparando desde comienzos de año, sus expectativas para las competencias y el fuerte trabajo que realizan para la construcción de los tradicionales carros.

Durante la entrevista participaron Milagros García, delegada general; Brisa Castillo y Samuel Agüero, delegados de prensa; y los embajadores Guadalupe Reynals y Mariano Escudero, quienes compartieron detalles de la organización y también algunas experiencias de su paso por la secundaria.

Según explicaron, la preparación comenzó desde los primeros meses del año con la elección de delegados y el trabajo en los distintos equipos. Uno de los principales objetivos fue fortalecer la participación femenina en las disciplinas deportivas, especialmente en los equipos de mujeres, para que las alumnas puedan sentirse más cómodas y seguras al momento de competir.

La ENET cuenta con una matrícula cercana a los 800 estudiantes aproximadamente y uno de sus principales desafíos es lograr que todos puedan sentirse parte de las actividades. En ese sentido, destacaron especialmente la participación de los alumnos de los primeros años, a quienes buscan integrar en propuestas como la construcción de los carros para fortalecer desde temprano el sentido de pertenencia a la escuela.

Una escuela técnica que apuesta a sus conocimientos

La característica técnica de la institución permite que los propios estudiantes aprovechen los conocimientos adquiridos durante el año para trabajar en su construcción.

Los alumnos se organizan en diferentes equipos, entre ellos estructura, electricidad y electrónica, distribuyendo las tareas para avanzar en el proyecto. Además, distintas materias y profesores se incorporan al trabajo del carro, utilizando parte de sus contenidos y horas de clase para acompañar el proceso.

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Los estudiantes destacaron también el acompañamiento de los docentes y de la institución, ya que en muchas ocasiones permanecen en la escuela durante varias horas para poder avanzar con el proyecto. La jornada escolar, que habitualmente se extiende durante gran parte del día, se complementa con horas destinadas a la preparación de los carros y las actividades estudiantiles.

Con la ilusión de volver a ganar la Copa

Durante la entrevista, los representantes de la ENET no ocultaron sus expectativas de cara a la competencia. Aseguraron que tienen mucha confianza en poder quedarse con la Copa Challenger 2026, aunque remarcaron que el objetivo principal es reconocer el esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa.

La escuela también llega con antecedentes destacados en las propuestas culturales y con una tradición importante en la construcción de carros. Los estudiantes consideran que una de sus principales fortalezas es la capacidad de organizarse y trabajar en conjunto.

“Unión” fue justamente la palabra elegida por los jóvenes para definir lo que significa para ellos la Semana Estudiantil. Según explicaron, más allá de las rivalidades propias de las competencias, durante estas jornadas los estudiantes de distintas escuelas comparten espacios, se ayudan y generan vínculos que trascienden los resultados.

Una entrevista para conocerlos más allá de la competencia

La visita de los representantes de la ENET a Canal 8 también tuvo un momento más descontracturado. Los estudiantes participaron de una dinámica de preguntas aleatorias en la que hablaron de sus compañeros, experiencias de la secundaria, preferencias y hasta de qué habilidad le robarían a otra escuela.

Entre risas, también se animaron a elegir quién podría protagonizar un reality de su curso y dejaron algunas pistas sobre lo que la ENET prepara para los carros, la mascota y las distintas propuestas de la Semana Estudiantil.

Con el deporte, la cultura, la hinchada y el trabajo de los carros como grandes protagonistas, la ENET ya se prepara y buscará quedarse con el protagonismo en esta nueva edición de la Semana Estudiantil.