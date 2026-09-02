Tupungato se prepara para una nueva edición de Tupungato Estudiantil

El mes de la primavera llegará a Tupungato acompañado de una agenda cargada de actividades para los estudiantes del departamento

. La Municipalidad, junto a las Promos Estudiantiles 2026, ya definió el cronograma de una nueva edición de Tupungato Estudiantil, que incluirá propuestas deportivas, recreativas, desafíos, bailes y diferentes encuentros entre jóvenes de las escuelas secundarias.

La iniciativa busca generar espacios de encuentro y diversión, pero también fortalecer valores como el compañerismo, la empatía, la unión y el trabajo en equipo entre los estudiantes de las distintas instituciones educativas.

En las últimas semanas, la Municipalidad acompañó a las escuelas durante la elección de sus candidatos y candidatas a Reina, Rey, Princesa y Príncipe Estudiantil 2027. Las votaciones fueron organizadas por las propias promociones y contaron con propuestas especiales de DJs y sonido en cada establecimiento.

Además, los representantes estudiantiles utilizarán las tradicionales bandas que fueron entregadas por la Municipalidad y que se transmiten año a año entre quienes asumen estas representaciones.

El cronograma de Tupungato Estudiantil

4 de septiembre – Apertura Estudiantil

Las actividades comenzarán este viernes con el encendido de antorchas y una maratón desde la Plaza General San Martín hasta el Polideportivo Municipal. Allí se realizará la apertura oficial y comenzarán los juegos recreativos interpromos.

Del 7 al 25 de septiembre – Semana Deportiva

Los estudiantes participarán en distintas disciplinas, entre ellas futsal, vóley y handball, en una de las principales instancias de competencia del cronograma.

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20 de septiembre – Presentación de Promos 2027 y candidatos

El domingo 20 será el turno de presentar oficialmente a las Promos 2027 y a los candidatos a representantes estudiantiles. La actividad se desarrollará en el Poli Municipal y contará con un festival para compartir entre estudiantes.

Del 28 al 30 de septiembre – Desafío Estudiantil

Durante estas jornadas, los jóvenes deberán superar diferentes consignas y desafíos que pondrán a prueba su creatividad, entusiasmo y capacidad de trabajar en equipo para sumar puntos.

3 de octubre – Farándula

El gran cierre llegará con la tradicional Farándula, que recorrerá la calle principal de Tupungato. Los estudiantes desplegarán toda su creatividad a través de carros alegóricos y la propuesta de Mascota-Frase.