El episodio ocurrió este martes por la tarde en Eugenio Bustos, San Carlos. Un grupo de jóvenes arrojó piedras contra el Polideportivo, aunque no se registraron personas heridas ni vehículos dañados. Los menores fueron identificados y sus padres notificados.

Un episodio de vandalismo generó preocupación este martes por la tarde en Eugenio Bustos, San Carlos, en medio de las actividades por la Semana Estudiantil 2026.

Según informó la Municipalidad de San Carlos, un grupo de jóvenes arrojó piedras contra el Polideportivo de Eugenio Bustos, en un hecho que obligó a la intervención del personal municipal y policial.

Afortunadamente, el episodio no dejó personas heridas ni vehículos dañados. De acuerdo con el comunicado oficial, los jóvenes involucrados serían menores de edad, fueron identificados y posteriormente sus padres fueron notificados.

Desde el Municipio remarcaron que la Semana Estudiantil implica un importante trabajo conjunto entre estudiantes, familias, instituciones, organizadores y trabajadores municipales para garantizar que las actividades puedan desarrollarse con normalidad.

En ese sentido, realizaron un llamado a la comunidad para que las celebraciones se desarrollen en un marco de respeto y convivencia, evitando situaciones que puedan afectar a otras personas o generar daños en espacios públicos.

La Semana Estudiantil continúa con distintas actividades en San Carlos y desde el Municipio pidieron a los jóvenes disfrutar de la celebración de manera responsable y cuidar los espacios destinados a la comunidad.