Tembló en Mendoza: el movimiento fue de 3,6 grados y tuvo epicentro cerca de Ugarteche

Un movimiento sísmico se registró este jueves por la mañana en Mendoza y fue percibido en distintos sectores de la provincia.

Según los primeros datos, el temblor ocurrió a las 9:02 y alcanzó una magnitud de 3,6 grados.

El epicentro se ubicó a 22 kilómetros al norte de Ugarteche, mientras que la profundidad estimada fue de 10 kilómetros.

Por sus características, se trató de un movimiento de baja intensidad. En redes sociales, algunos mendocinos comenzaron a consultar si otras personas también habían percibido el temblor.