Escucharon un disparo y la Policía encontró una escopeta en una finca de Tunuyán

La Policía intervino durante la noche del miércoles en una finca de Tunuyán, luego de recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de varias personas con linternas y bolsos en el interior del predio. Durante el procedimiento se secuestró una escopeta y una vaina servida calibre 16.

El operativo se inició alrededor de las 21:02, cuando personal policial fue desplazado por el Centro Estratégico Operacional hasta un sector del Callejón Escorihuela s/n. Al llegar, el denunciante decidió no brindar declaraciones.

Posteriormente, los efectivos entrevistaron a un vecino, quien manifestó haber escuchado una detonación de arma de fuego minutos antes de la llegada de la Policía.

Dentro de la finca, los uniformados encontraron un pequeño fuego y una camioneta. Dos hombres que se encontraban en el lugar aseguraron haber observado a cuatro personas vestidas con prendas oscuras alrededor de un fogón. Según su relato, al advertir su presencia, los individuos escaparon del lugar.

Durante la inspección, los policías encontraron un arma de fuego y posteriormente constataron que dentro de la camioneta había un arma larga tipo escopeta. El procedimiento quedó registrado mediante las cámaras corporales utilizadas por los efectivos.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Tunuyán, se ordenó el secuestro del arma, la identificación de las personas presentes y la citación del propietario del vehículo para el día siguiente.

Entre los elementos incautados se encuentra una escopeta marca Sentauro, de aproximadamente 70 centímetros de longitud, junto con una vaina servida calibre 16, con culote dorado y camisa roja. Además, los efectivos constataron que el arma tenía una vaina servida en la recámara.