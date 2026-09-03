Una ciclista de 18 años fue trasladada al Hospital Central tras un choque con un camión en Tunuyán

Una joven de 18 años resultó herida este miércoles por la tarde luego de protagonizar un siniestro vial con un camión en Tunuyán. Tras recibir asistencia médica, fue trasladada al Hospital Central de Ciudad de Mendoza.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:15, en la intersección de calle La Argentina y Guisasola. Según el relato del conductor del camión, un hombre de 39 años, circulaba por La Argentina de este a oeste cuando la ciclista intentó cruzar la calzada y se produjo la colisión.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y asistió a la joven, quien inicialmente fue diagnosticada con politraumatismo por accidente vial. Debido a las lesiones, fue trasladada al Hospital Scaravelli.

Posteriormente, un médico constató que presentaba traumatismo encéfalo craneano (TEC) y dispuso su derivación al Hospital Central para continuar con la atención médica.

En el lugar también trabajó personal de Vial, que realizó el dosaje de alcohol al conductor del camión Mercedes Benz, cuyo resultado fue de 0,00 g/L.

Por disposición de la ayudante fiscal, se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.