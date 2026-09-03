Atención en el Valle de Uco: programan cortes de luz para este jueves en seis zonas

Edemsa realizará trabajos que implicarán interrupciones programadas del servicio eléctrico este jueves 3 de septiembre en sectores de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Los cortes tendrán horarios diferentes según cada zona.

Este jueves 3 de septiembre habrá distintos cortes de luz programados en el Valle de Uco, de acuerdo con el cronograma de trabajos previsto por la empresa distribuidora.

En Tunuyán, la interrupción alcanzará un sector de Vista Flores, sobre Ruta Provincial N.° 92 o Salatino, entre Ruta Provincial N.° 93 o carril Vista Flores y calle Ricardo Videla. El corte está previsto de 9.15 a 13.15.

En Tupungato se concentrará la mayor cantidad de interrupciones. En Gualtallary, habrá un corte sobre calle La Vencedora o La Estancia, entre la Escuela 1-564 Juan González Ozo y Finca Abuelo Pepe S.A., de 14.30 a 18.30.

También en San José, los trabajos afectarán la Ruta Provincial N.° 89, en inmediaciones del Departamento General de Irrigación y zonas aledañas, de 9.30 a 13.30.

En La Arboleda, la interrupción será sobre callejón Baigorria, hacia el sur de calle Fortuna Gottardini, de 10.00 a 13.30.

Además, en Gualtallary, se verá afectado otro sector de la Ruta Provincial N.° 89, hacia el sur de calle Nueva Furno, incluyendo Santa Francoise S.A. y áreas adyacentes. El horario previsto es de 11.30 a 15.30.

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Por último, en San Carlos, el corte alcanzará un sector de Chilecito, sobre calle La Florida, entre la Ruta Nacional N.° 40 vieja y calle Muzaber, de 9.00 a 13.00.

Se recomienda a los vecinos de las zonas alcanzadas tomar las previsiones necesarias y tener en cuenta los horarios establecidos para organizar sus actividades.

Los trabajos y sus horarios pueden sufrir modificaciones según las condiciones operativas o climáticas.