El Pío X se prepara para la Semana Estudiantil: “Aunque seamos una escuela chica, podemos ganar”

A menos de dos semanas del inicio de la Semana Estudiantil 2026, los estudiantes del Instituto Comercial Pío X de Tunuyán ya trabajan a pleno para afrontar una nueva edición.

Cuatro de sus delegados, Amparo Rueda, Monserrat Sandoval, Emilia Barros y Lucas Irrutia, visitaron Canal 8 y contaron cómo viven esta etapa, marcada por el compromiso, el compañerismo y el desafío de representar a una institución con una matrícula menor a la de otras escuelas del departamento.

Para los estudiantes de quinto año, esta edición tiene un significado especial porque es su último año de secundaria. Según explicaron, la preparación comenzó con mucha intensidad y los llevó a ocupar gran parte de sus tardes e incluso algunas noches. Deportes, cultura, carro, bandera y distintos proyectos forman parte de una agenda en la que muchos alumnos deben participar en varias actividades a la vez.

“No podemos dividirnos tanto, tenemos que hacer todo”, explicaron al referirse a una de las principales características del Pío X. Al tratarse de una escuela más pequeña, los estudiantes deben ser multifacéticos y asumir diferentes roles. Sin embargo, consideran que esa misma situación puede convertirse en una fortaleza: conocen a todos sus compañeros, pueden organizarse con mayor rapidez y existe un fuerte compromiso para alcanzar los objetivos.

El desafío de competir siendo una escuela chica

Durante la entrevista, los delegados reconocieron que en algunas reuniones se planteó la diferencia entre las escuelas con grandes matrículas y aquellas más pequeñas. Incluso recordaron haber escuchado que hacía años que una institución de menor cantidad de alumnos no lograba quedarse con la Copa.

Lejos de tomarlo como un impedimento, aseguran que esa situación los motivó a redoblar esfuerzos “Si somos menos, nos tenemos que esforzar el doble”, fue una de las ideas que resumió el espíritu con el que afrontan esta edición.

El compromiso también se refleja en los resultados deportivos. Los estudiantes destacaron la participación del Pío X en los Intercolegiales, donde el equipo femenino logró consagrarse campeón. Para los delegados, estos resultados demuestran las ganas y el talento que hay dentro de la institución.

Un espacio de escucha profesional, confidencial y personalizado. Consultar por WhatsApp

Deportes, cultura y mucho trabajo en equipo

La preparación no se concentra únicamente en una disciplina. Los estudiantes participan en distintas propuestas deportivas y culturales y, una vez terminada una actividad, muchos continúan colaborando en otras.

Según contaron, incluso alumnos que participan en deportes terminan sumándose posteriormente al armado del carro. La organización demanda gran parte de las jornadas, pero aseguran que el esfuerzo se vive con entusiasmo porque existe un objetivo común.

También destacaron el acompañamiento de los docentes y directivos, especialmente para poder compatibilizar las actividades de la Semana Estudiantil con las responsabilidades académicas propias del último año.

Salud mental y educación financiera, entre sus proyectos

Uno de los ejes que eligieron trabajar este año está relacionado con la salud mental. La temática tendrá presencia en sus propuestas para la Semana Estudiantil y surgió también a partir de la necesidad de generar espacios de contención entre los adolescentes.

Los delegados resaltaron que en el Pío X existe un fuerte vínculo entre estudiantes, docentes y directivos. Además, contaron que durante el año participaron de un taller con una psicóloga y remarcaron la importancia de estar atentos no solamente a situaciones de maltrato, sino también a aquellas en las que un compañero puede sentirse ignorado o aislado.

Otro de los proyectos que llevan adelante es de carácter sociocomunitario y está enfocado en la educación financiera. Debido a que el Pío X cuenta con orientación vinculada a la contabilidad, los estudiantes decidieron compartir esos conocimientos con alumnos de escuelas primarias.

La propuesta contempla una charla breve sobre el manejo del dinero y posteriormente una feria en la que los chicos podrán simular situaciones relacionadas con comprar, ahorrar, comparar productos, priorizar gastos y afrontar emergencias.

Un último año para disfrutar y dejar recuerdos

Para los cuatro delegados, más allá de la competencia, la Semana Estudiantil representa una oportunidad para compartir los últimos momentos de la secundaria y construir recuerdos junto a sus compañeros.

“Estamos creando un montón de recuerdos bonitos”, expresaron durante la entrevista, convencidos de que el resultado final no debería opacar todo el trabajo realizado durante el año.

A pocos días de comenzar la competencia, el Pío X se prepara con una premisa clara: demostrar que una escuela pequeña también puede competir, destacarse y soñar con la Copa. Y, gane o no, sus estudiantes aseguran que quieren quedarse con el orgullo de haber dado todo por su institución.