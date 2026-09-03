Asesinaron de una puñalada a un hombre en San Rafael y hay dos detenidos

Un hombre de 36 años fue asesinado durante la madrugada de este jueves en San Rafael. El hecho habría ocurrido luego de una riña y por el homicidio hay dos sospechosos detenidos.

El episodio se registró minutos antes de las 3 de la mañana, en la zona de callejón Los Pioneros y avenida Ballofet. La víctima fue identificada como Gabriel Segundo Ramos.

Hasta el lugar llegó personal del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos médicos constataron el fallecimiento del hombre. Ramos presentaba una herida cortopunzante en la zona dorsal izquierda, es decir, en la espalda.

A partir del análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, los investigadores pudieron reconstruir parte del recorrido de las personas involucradas en el hecho.

Con esa información, los efectivos llegaron hasta un domicilio ubicado en callejón Campos y Cordillera de los Andes, donde fueron detenidos dos hombres de 28 y 30 años, quienes estarían vinculados con la riña y el posterior ataque.

Ambos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia. La fiscal Andrea Rossi dispuso las medidas correspondientes y la investigación quedó caratulada, por el momento, como homicidio simple.