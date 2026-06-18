Construir en Mendoza se encarece: el costo anual subió más de 30%

El costo de la construcción en Mendoza volvió a registrar un aumento en junio y consolida una tendencia alcista que preocupa al sector. Según el último relevamiento del Centro de Ingenieros de Mendoza, el índice general subió 3,74% respecto de mayo y acumula un incremento interanual del 30,6%.

El estudio toma como referencia viviendas de 61 m² de tipo económico y de 136 m² de calidad media, ambas de ejecución tradicional. Los datos muestran que la mano de obra fue el componente que más presionó sobre los costos, con un alza mensual del 5,62% y un acumulado anual del 36,6%. Los materiales, en tanto, aumentaron 3,06% en junio y acumulan una variación del 26,7%.

Medido en dólares oficiales, el costo de construir subió apenas 0,43% en junio y 6,15% en el último año. Si se toma como referencia el dólar paralelo, el incremento fue de 0,8% mensual y 8,07% interanual.

El informe también actualizó los valores por metro cuadrado: una vivienda económica ya supera los $1,46 millones por m², mientras que una de calidad media alcanza los $1,90 millones.