Buscan eliminar el receso legislativo de invierno en Mendoza para que la actividad no se detenga en julio

La iniciativa fue presentada por una diputada del PRO y propone que la Cámara de Diputados y el Senado continúen con sesiones y reuniones de comisión durante todo el año.

La Legislatura de Mendoza podría dejar atrás una de sus prácticas históricas si prospera un proyecto de ley que propone eliminar el receso legislativo de invierno. La iniciativa fue presentada por la diputada provincial del PRO, Cintia Gómez, quien plantea que tanto la Cámara de Diputados como el Senado mantengan su funcionamiento habitual durante el mes de julio.

El proyecto busca que la actividad parlamentaria no se interrumpa durante las vacaciones de invierno y que continúen desarrollándose sesiones, reuniones de comisión y el tratamiento de proyectos, con el objetivo de dar respuesta de manera permanente a las necesidades de la ciudadanía.

Entre los fundamentos, la legisladora sostiene que los problemas vinculados a la salud, la seguridad, la educación, el empleo y la producción no se detienen durante el receso, por lo que considera que el Poder Legislativo tampoco debería hacerlo. Además, remarca que Mendoza mantiene su actividad institucional y económica durante todo el año, por lo que la Legislatura debería acompañar ese ritmo.

Otro de los argumentos del proyecto señala que los diputados y senadores que asumen sus cargos el 1 de mayo comienzan su mandato y, apenas dos meses después, ingresan en el receso invernal. Del mismo modo, quienes asumen a fines de año enfrentan el receso de verano pocas semanas después de iniciar funciones, una situación que, según Gómez, merece ser revisada.

La propuesta también aclara que la eliminación del receso no implicará cambios en los derechos laborales del personal legislativo. En ese sentido, establece que continuarán vigentes las normas y acuerdos actuales, mientras que las presidencias de ambas cámaras serán las encargadas de organizar el cronograma de trabajo y garantizar el funcionamiento administrativo.