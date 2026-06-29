Brasil lo ganó en la última jugada, venció a Japón y avanzó a los octavos de final

La Verdeamarela revirtió un partido que comenzó cuesta arriba y se impuso 2-1 gracias a un agónico gol de Gabriel Martinelli. Ahora espera por el ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

Brasil sufrió más de lo esperado, pero terminó celebrando. El seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti derrotó este lunes 2-1 a Japón con un gol en la última jugada del encuentro y consiguió el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

El conjunto japonés sorprendió desde el arranque y logró abrir el marcador a los 29 minutos del primer tiempo. Kaish Sano sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero brasileño y puso en ventaja a los asiáticos, que cerraron la primera mitad con el resultado a su favor.

¡GOL AGÓNICO DE BRASIL!



En el último minuto de descuento, Gabriel Martinelli puso el 2 a 1 para Brasil ante Japón en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HQPiwweb5z June 29, 2026

En el complemento, Brasil mostró una imagen muy distinta y comenzó a dominar el trámite del partido. La insistencia tuvo premio cuando Casemiro apareció de cabeza para convertir el empate y devolverle la esperanza a la Verdeamarela.

Cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo suplementario, llegó el desenlace. En la última acción del partido, Gabriel Martinelli recibió dentro del área y definió con precisión para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo de todo Brasil.

Con esta victoria, el seleccionado brasileño se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.