Brasil lo ganó en la última jugada, venció a Japón y avanzó a los octavos de final

La Verdeamarela revirtió un partido que comenzó cuesta arriba y se impuso 2-1 gracias a un agónico gol de Gabriel Martinelli. Ahora espera por el ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.
Brasil sufrió más de lo esperado, pero terminó celebrando. El seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti derrotó este lunes 2-1 a Japón con un gol en la última jugada del encuentro y consiguió el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
El conjunto japonés sorprendió desde el arranque y logró abrir el marcador a los 29 minutos del primer tiempo. Kaish Sano sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero brasileño y puso en ventaja a los asiáticos, que cerraron la primera mitad con el resultado a su favor.
En el complemento, Brasil mostró una imagen muy distinta y comenzó a dominar el trámite del partido. La insistencia tuvo premio cuando Casemiro apareció de cabeza para convertir el empate y devolverle la esperanza a la Verdeamarela.
Cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo suplementario, llegó el desenlace. En la última acción del partido, Gabriel Martinelli recibió dentro del área y definió con precisión para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo de todo Brasil.
Con esta victoria, el seleccionado brasileño se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.