Atropelló a dos peatones en Guaymallén, escapó y fue detenido minutos después

El conductor de una camioneta Toyota Hilux embistió a dos personas que caminaban por la banquina en La Primavera y huyó sin asistirlas. Fue localizado y detenido en Rodeo del Medio.

Un grave siniestro vial ocurrió este lunes por la mañana en el distrito de La Primavera, en Guaymallén, donde el conductor de una camioneta Toyota Hilux atropelló a dos peatones y escapó del lugar sin brindarles asistencia. Minutos más tarde, fue interceptado y detenido por las autoridades en Rodeo del Medio.

De acuerdo con la información preliminar, las dos víctimas caminaban entre la banquina y el borde del asfalto, en sentido contrario al tránsito para observar los vehículos que se aproximaban de frente, cuando fueron sorprendidas por la camioneta.

Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo o realizó una maniobra que lo llevó a cruzarse de carril, impactando de lleno contra los peatones.

El violento momento quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona. En las imágenes se observa la magnitud del impacto: una de las personas fue despedida varios metros, mientras que la otra quedó tendida sobre la calzada.

Lejos de detenerse para asistir a los heridos, el conductor continuó su marcha y abandonó el lugar del hecho.

Gracias al operativo policial desplegado tras el incidente, el vehículo fue localizado y su conductor detenido en calle Bombal, entre Serpa y Mitre, en Rodeo del Medio.

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Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que busca determinar las circunstancias del hecho y el estado de salud de las víctimas, mientras avanza la investigación.