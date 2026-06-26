Ascienden a 589 los muertos tras los terremotos en Venezuela y continúa la búsqueda de miles de desaparecidos

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas tras el devastador doble terremoto que sacudió el norte del país. Mientras aumenta la cifra de fallecidos, los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias de su historia reciente luego de que dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el norte del país. El último balance oficial confirmó 589 personas fallecidas y 2.980 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda de miles de personas cuyo paradero aún es incierto.

Las zonas más afectadas son Caracas y La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron total o parcialmente. En esta última ciudad, uno de los puntos más golpeados por el desastre, más de un centenar de construcciones quedaron destruidas y numerosas familias permanecen atrapadas bajo los escombros.

Más de 11.500 rescatistas, bomberos, militares y voluntarios participan en un operativo contrarreloj para localizar sobrevivientes. En muchos sectores, vecinos y familiares colaboran removiendo escombros con herramientas improvisadas mientras esperan la llegada de maquinaria pesada.

La magnitud de la tragedia movilizó a la comunidad internacional. Equipos de rescate y ayuda humanitaria enviados por varios países ya comenzaron a arribar a Venezuela para colaborar con las tareas de búsqueda y asistencia a los damnificados. También se anunciaron envíos de alimentos, medicamentos, hospitales de campaña y apoyo logístico.

Las autoridades mantienen el estado de emergencia y advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las tareas de rescate en las estructuras colapsadas.