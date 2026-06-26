ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para julio: quiénes la cobran y cuándo se paga

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano confirmaron los montos que percibirán los beneficiarios de la Prestación Alimentar durante julio de 2026.

El beneficio continuará sin modificaciones respecto a los valores vigentes y se acreditará automáticamente junto con la prestación principal.

Los importes establecidos para este mes serán de $72.250 para quienes cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y las familias con un hijo que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). En tanto, las familias con dos hijos cobrarán $113.299, mientras que aquellas con tres o más hijos, así como las titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos, percibirán $149.425.

La Prestación Alimentar está destinada a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años, personas que cobran la AUH por hijos con discapacidad, mujeres embarazadas que reciben la AUE desde el tercer mes de gestación y madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva.

Desde ANSES recordaron que no es necesario realizar ningún trámite para acceder al beneficio, ya que el dinero se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación correspondiente.

Aunque el organismo aún no publicó el calendario oficial, las fechas estimadas de pago para julio comenzarían el 8 de julio para los DNI terminados en 0 y se extenderían hasta el 22 de julio para los finalizados en 9, siguiendo el cronograma habitual por terminación de documento.

La Prestación Alimentar tiene como objetivo fortalecer el acceso a la canasta básica alimentaria de familias con niños, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres embarazadas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad económica.