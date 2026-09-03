Mendoza quedó entre las cinco primeras provincias para un nuevo plan nacional de salud mental en escuelas

La Nación anunció una estrategia para detectar y acompañar de manera temprana problemáticas de salud mental y prevenir suicidios entre adolescentes. Mendoza fue incluida entre las cinco provincias seleccionadas para la primera etapa, aunque desde Educación aseguraron que se enteraron del programa por la consulta de este medio.

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de la “Estrategia Federal en Adolescencia”, una iniciativa que busca fortalecer la detección temprana y el acompañamiento de situaciones vinculadas con la salud mental dentro de las escuelas. Mendoza integra el primer grupo de cinco provincias donde está previsto comenzar a implementar el programa, junto con Tucumán, Chaco, San Juan y Chubut.

La presentación se realizó durante la primera Mesa Interministerial de Salud Mental, con la participación de funcionarios de Capital Humano, Salud y Seguridad de la Nación. Según informó la Casa Rosada, el programa apunta a abordar problemáticas relacionadas con el desarrollo emocional durante la adolescencia y contempla, además, avances en el registro de intentos de suicidio a través del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0) y la formación de promotores de salud mental destinados a las fuerzas de seguridad.

En Mendoza, el anuncio generó sorpresa dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, que conduce Tadeo García Zalazar. Desde la cartera provincial señalaron que no habían recibido comunicación previa del Gobierno nacional ni precisiones sobre los contenidos, la logística o los mecanismos de implementación del programa. “Resta ver la letra chica y las definiciones de implementación cuando lleguen”, indicaron voceros del Ministerio, y remarcaron que Educación y Salud ya trabajan de manera conjunta en la detección y el abordaje de estas situaciones.

Mientras aguardan los lineamientos nacionales, desde el Ejecutivo mendocino destacaron que la provincia ya cuenta con mecanismos de intervención ante casos de salud mental detectados en las escuelas. En el nivel primario, la derivación está a cargo de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), mientras que en las secundarias interviene el Servicio de Orientación Educativa (SOE), con posterior articulación con el Ministerio de Salud y Deportes para el abordaje correspondiente.