Jueves con descenso de la temperatura y viento sur en el Valle de Uco

La jornada tendrá una máxima de 18°C y una mínima de 5°C, con cielo parcialmente nublado y presencia de viento. Además, se esperan precipitaciones durante la madrugada en el sur provincial y nevadas débiles en la cordillera.

Mendoza tendrá este jueves una jornada marcada por el ingreso de un frente frío y el descenso de la temperatura, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas. Se espera una máxima de 18°C y una mínima de 5°C, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado y habrá vientos moderados del sector sur.

El viento sur continuará durante la madrugada y el amanecer, aunque con menor intensidad, y se mantendrá hasta aproximadamente las 21. Las ráfagas tendrán mayor presencia en los oasis Norte y Este, mientras que se prevén precipitaciones durante la madrugada en el sur de la provincia.

En tanto, podría registrarse viento Zonda localizado en la precordillera entre las 10 y las 21. En el llano, especialmente en Malargüe y el sur provincial, las velocidades del viento podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

Para quienes se encuentren en la zona cordillerana, el pronóstico anticipa nevadas débiles en alta montaña. El sol saldrá a las 7.51 y se ocultará a las 19.18.