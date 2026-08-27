Accidente en Tunuyán: chocaron un camión y un vehículo en avenida San Martín

El siniestro ocurrió durante la mañana de este jueves en Av. San Martín. Según un testigo, el impacto se habría producido cuando ambos vehículos circulaban en direcciones diferentes.

Un accidente vial entre un camión y un automóvil se registró durante la mañana de este jueves en Av. San Martín de Tunuyán, generando preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

De acuerdo con la información enviada por un testigo, el hecho ocurrió alrededor de las 10:20, a la altura del 400 de avenida San Martín.

La persona relató que se encontraba saliendo del lugar cuando escuchó un fuerte golpe. Al mirar hacia la esquina, observó que se había producido una colisión entre un camión y otro vehículo.

Según su testimonio, el camión circulaba de norte a sur, mientras que el otro rodado habria avanzaba en sentido oeste-este. El impacto habría ocurrido en la intersección, aunque todavía no se conocen con precisión las circunstancias que provocaron el choque.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni se conocen mayores detalles sobre los vehículos involucrados.

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