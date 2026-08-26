Ocho allanamientos en Tupungato: la Policía avanzó en distintas investigaciones y secuestró elementos clave

El operativo se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos del departamento. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia y permitieron incorporar nuevos elementos a investigaciones que se encontraban en curso.



La Policía de Mendoza realizó ocho allanamientos simultáneos en Tupungato como parte de distintas investigaciones judiciales que se desarrollaban en el departamento.



Los procedimientos fueron realizados luego de que la Justicia autorizara las medidas correspondientes, con el objetivo de avanzar en la recopilación de pruebas y obtener elementos que permitan esclarecer los hechos bajo investigación.



Durante los operativos, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para las causas, que ahora deberán ser analizados por los investigadores y puestos a disposición de la Justicia.



Las medidas forman parte del trabajo investigativo que llevan adelante las distintas dependencias policiales en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y los órganos judiciales.



Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de este tipo de procedimientos para profundizar investigaciones que requieren tareas de campo, recopilación de información y análisis de elementos vinculados con los hechos denunciados.



Por el momento, la información oficial no detalla la totalidad de los elementos

secuestrados ni las circunstancias particulares de cada una de las investigaciones, por lo que se espera que puedan conocerse nuevos datos a medida que avancen las actuaciones judiciales.

Los allanamientos representan así un nuevo avance en distintas causas que se encuentran bajo investigación en Tupungato.