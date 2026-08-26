Jueves frío y con lluvias en el Valle de Uco: así estará el tiempo en Tunuyán, San Carlos y Tupungato

El ingreso de aire frío dejará una jornada inestable en el Valle de Uco. Se esperan lluvias, cielo mayormente cubierto y temperaturas bajas en los tres departamentos. Recomiendan circular con precaución y tomar medidas frente al frío y la humedad.



El Valle de Uco tendrá este jueves 27 de agosto una jornada marcada por el frío, la nubosidad y la posibilidad de lluvias en distintos momentos del día.



Después de las condiciones cambiantes registradas durante los últimos días, el ingreso de aire más frío hará descender las temperaturas y dejará un escenario inestable en Tunuyán, San Carlos y Tupungato.



Tunuyán: frío y probabilidad de lluvias



En Tunuyán, el pronóstico anticipa una jornada fría, con cielo parcialmente nublado a cubierto y posibilidad de lluvias débiles. Durante la tarde podrían registrarse precipitaciones, con temperaturas que rondarían los 14 °C como máxima en algunos períodos.



Para quienes deban circular durante la mañana o la tarde, se recomienda llevar abrigo impermeable y conducir con precaución ante posibles sectores húmedos o resbaladizos.



San Carlos: mayor presencia de lluvias



En San Carlos, las condiciones serían más inestables. Los pronósticos consultados anticipan lluvias durante buena parte de la jornada, con temperaturas que podrían ubicarse aproximadamente entre los 3 °C y 13 °C, dependiendo del sector del departamento.



La recomendación para los conductores es reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y prestar especial atención en rutas y caminos rurales.

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Tupungato: una jornada fría y húmeda



En Tupungato, también se espera cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias débiles a moderadas. Algunos pronósticos ubican la máxima alrededor de los 10-12 °C, con una mínima cercana a los 8 °C.



La combinación de bajas temperaturas y humedad hará que la sensación térmica sea menor, especialmente durante las primeras horas del día y hacia la noche.



Recomendaciones para este jueves



Ante el panorama previsto para el Valle de Uco, se recomienda:

Salir con abrigo adecuado, especialmente durante la mañana y la noche.

Llevar paraguas o impermeable ante la posibilidad de precipitaciones.

Circular con luces encendidas y velocidad reducida en caso de lluvia.

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

Tener especial cuidado en puentes, badenes y caminos rurales, donde el agua puede acumularse.

Evitar circular por sectores anegados si las precipitaciones aumentan.

Si se utiliza calefacción a gas, mantener los ambientes ventilados y revisar que los artefactos funcionen correctamente.

Consultar el estado de las rutas antes de realizar viajes hacia zonas de montaña.

El escenario podría cambiar durante el transcurso de la jornada, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de los organismos meteorológicos y de Defensa Civil.

Para los vecinos del Valle de Uco, el jueves será una jornada para abrigarse, conducir con precaución y estar atentos a la evolución de las lluvias.