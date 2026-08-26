Una alerta de patentes activó una persecución y permitió recuperar un auto robado en Tupungato

El sistema de lectura de patentes detectó un Fiat Palio que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo agravado iniciada en Luján de Cuyo. Tras una persecución por distintos sectores de Tupungato, tres hombres fueron aprehendidos.



Una alerta del sistema de lectura de patentes permitió detectar en Tupungato un vehículo que tenía un pedido de secuestro vigente y desencadenó un importante operativo policial que terminó con tres hombres aprehendidos.



El procedimiento se inició alrededor de las 15.07, cuando el sistema identificó la circulación de un Fiat Palio vinculado a una causa de robo agravado iniciada en Luján de Cuyo.



A partir de la alerta, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato comenzaron la búsqueda del vehículo y lograron localizarlo en inmediaciones de las calles Amin y La Gloria.



Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga. Esto dio inicio a un seguimiento en el que participaron distintos móviles policiales, mientras las cámaras del sistema de videovigilancia permitían acompañar el desplazamiento del automóvil.



La persecución continuó por diferentes sectores del departamento hasta llegar a la Ruta 88, donde se desplegó un operativo cerrojo con la intervención de efectivos de Cuerpos Especiales y Policía Vial.



Ante el despliegue policial, los ocupantes abandonaron el Fiat Palio y escaparon a pie hacia un descampado.

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Rastrillaje y drones para localizar a los sospechosos



La búsqueda continuó en la zona con un rastrillaje terrestre. Además, se sumó personal de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que utilizó drones para colaborar con el operativo.



Finalmente, la Policía logró aprehender a tres hombres, identificados como J. B., de 36 años; S. A. A., de 38; y H. D., de 43.



Los tres quedaron a disposición de la Oficina Fiscal, que deberá determinar su situación procesal en el marco de la investigación.



En paralelo, personal de Policía Científica, Investigaciones y Delitos Contra la Propiedad realizó las medidas correspondientes sobre el vehículo recuperado y en el lugar donde se desarrolló el procedimiento.



El Fiat Palio quedó secuestrado mientras avanzan las actuaciones para determinar su vinculación con la causa por la que registraba el pedido de secuestro.