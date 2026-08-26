San Carlos se prepara para un mes de competencias, música y encuentros entre estudiantes

La Semana Estudiantil 2026 comenzará este sábado 29 de agosto y reunirá a estudiantes secundarios de distintos establecimientos del departamento. La apertura tendrá lugar en el Teatro Municipal Neyú Mapú y dará inicio a una agenda que combinará actividades deportivas, culturales y recreativas.



San Carlos se prepara para una nueva edición de la Semana Estudiantil, una propuesta que durante septiembre reunirá a estudiantes secundarios de distintos puntos del departamento en torno a competencias, actividades culturales y encuentros entre escuelas.



La apertura será este sábado 29 de agosto, desde las 14, en el Teatro Municipal Neyú Mapú, donde participarán alumnos de diferentes establecimientos secundarios de San Carlos.



Durante la jornada inaugural también serán presentadas las candidatas a Reina de los Estudiantes 2026/27 y habrá un espectáculo artístico protagonizado por las promociones 2026.



Otro de los momentos previstos será la tradicional competencia de mascotas de las escuelas, una de las actividades que forman parte del encuentro estudiantil.



Como símbolo del inicio de la celebración, se realizará además el encendido de la antorcha olímpica, dando comienzo formal a un mes en el que los jóvenes serán los protagonistas.



La propuesta apunta a generar espacios de participación, compañerismo y recreación, con actividades que buscan reunir a estudiantes de diferentes instituciones y fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas.

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La Semana Estudiantil se desarrollará durante septiembre y tendrá al deporte, la cultura, el talento y la identidad de cada escuela como algunos de sus principales ejes.

De esta manera, el departamento se prepara para volver a vivir una de las celebraciones que cada año convoca a los estudiantes secundarios y que combina la competencia con espacios de encuentro y celebración.