Detuvieron a dos hombres y recuperaron elementos robados de una vivienda en Tupungato

El hecho ocurrió en Cordón del Plata. Los sospechosos fueron localizados durante un patrullaje y habrían intentado ocultarse al advertir la presencia policial.

Dos hombres fueron aprehendidos durante la noche del miércoles en Cordón del Plata, Tupungato, luego de ser señalados por el robo de distintos elementos de una vivienda.

El procedimiento se inició cerca de las 23:50 de este miércoles, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un ilícito en la vía pública. Al llegar a la zona de calle Los 04, efectivos de la Subcomisaría Cordón del Plata entrevistaron a una mujer de 26 años, quien relató que desconocidos habían forzado el candado de una habitación de su domicilio y sustraído tres cajas con frutas y verduras.

Con la descripción aportada por la damnificada, los uniformados realizaron un recorrido por los alrededores y lograron identificar a dos hombres que coincidirían con las características señaladas.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron esconderse detrás de un contenedor, pero fueron alcanzados y aprehendidos por los efectivos. Se trata de dos hombres de 25 y 29 años.

Además, durante el operativo, los policías encontraron a unos 300 metros de la vivienda una caja con morrones y un par de zapatillas que presuntamente habían sido ocultados en el lugar.

Los elementos fueron recuperados y se dio intervención a la Justicia.