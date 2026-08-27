Caos y tensión en River tras la eliminación ante Independiente Santa Fe

El Millonario quedó afuera de la Copa Sudamericana por penales y la bronca de los hinchas se trasladó a los pasillos del Monumental, donde se registraron momentos de tensión y una pelea que involucró a un dirigente.

La eliminación de River Plate frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana generó un fuerte malestar entre los hinchas, que expresaron su descontento una vez finalizado el encuentro.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet igualó 1-1 durante los 90 minutos y finalmente quedó eliminado tras una extensa definición desde el punto penal. El resultado profundizó el complicado presente del equipo durante la segunda mitad del año.

Tras el partido, los jugadores fueron despedidos con silbidos y fuertes reproches por parte de los simpatizantes que permanecían en el Estadio Monumental. El arquero Santiago Beltrán fue uno de los pocos que recibió reconocimiento.

Protesta de los hinchas en el Monumental

Luego de la eliminación, cientos de hinchas se concentraron en el hall del estadio para manifestar su enojo con el presente deportivo del club.

Entre los cánticos se escucharon reclamos contra los dirigentes y pedidos por el regreso de Ramón Díaz, además de frases como «que se vayan todos» y cuestionamientos al rendimiento del plantel.

La situación se volvió todavía más tensa cuando un grupo de socios intentó ingresar al sector donde se desarrollaba la protesta y un dirigente buscó impedirlo.

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De acuerdo con lo difundido por Felipe Nemer, abogado y socio de River, el vocal Ramiro Álvarez habría tenido un enfrentamiento físico con algunos de los socios que intentaban sumarse a la manifestación.

El episodio quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales y sumó un nuevo capítulo a una noche marcada por la frustración y la tensión en el club.