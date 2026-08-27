Investigan la muerte de una mujer que cayó del quinto piso de un hotel en Ciudad

La víctima tenía 30 años y se encontraba alojada junto a su pareja en un hotel céntrico. El hombre fue aprehendido y la Justicia intenta determinar qué ocurrió antes de la caída.

Una mujer de 30 años murió durante la madrugada de este jueves luego de caer desde el quinto piso de un hotel ubicado en el centro de Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió en el hotel Agua del Corral, situado sobre calle Amigorena, donde la víctima se hospedaba junto a su pareja.

Según las primeras informaciones, el episodio se registró entre las 3:30 y las 4:30. La mujer cayó desde una de las habitaciones y personas que se encontraban en la zona dieron aviso al 911.

Tras la intervención policial, se activaron los protocolos correspondientes para casos de violencia de género y el hombre que se encontraba con la víctima fue aprehendido en el establecimiento.

De acuerdo con la declaración inicial del acompañante, ambos habrían mantenido una discusión momentos antes de la caída. A partir de esta situación, la Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Por el momento, los investigadores analizan distintas hipótesis y no descartan que se haya tratado de un femicidio, un suicidio o un accidente. La principal tarea será reconstruir qué sucedió dentro de la habitación y durante los minutos previos a la caída.

La investigación está a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó peritajes tanto en la habitación como en el sector donde fue encontrada la víctima.

Un espacio de escucha profesional, confidencial y personalizado. Consultar por WhatsApp

Además, se dispuso el corte de tránsito en calle Amigorena para permitir el desarrollo de las tareas periciales.