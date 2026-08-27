Diez trabajadores fueron desvinculados de Salud en Mendoza por faltas e incumplimientos

Entre las cesantías oficializadas por el Gobierno provincial hay un caso correspondiente a un área asistencial de Tupungato, en el Valle de Uco.

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves la cesantía de diez trabajadores vinculados al sistema de Salud y otras dependencias provinciales, luego de distintos procedimientos administrativos en los que se detectaron incumplimientos laborales.

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y alcanzaron a empleados de hospitales y organismos de distintos puntos de la provincia. En la mayoría de los expedientes, las sanciones estuvieron relacionadas con inasistencias injustificadas, aunque también se analizaron faltas a guardias, incumplimientos de horarios y reiteradas tardanzas.

Entre las instituciones involucradas se encuentran los hospitales Central, Humberto Notti, Héctor Gailhac, Luis Lagomaggiore y Diego Paroissien, además de la Subsecretaría de Deportes y un área asistencial ubicada en Tupungato, en el Valle de Uco.

Un caso en Tupungato

Uno de los expedientes corresponde a un trabajador de un área asistencial de Tupungato, quien acumuló nueve inasistencias injustificadas durante un período de seis meses.

Según consta en el procedimiento administrativo, cinco de esas faltas se registraron durante diciembre de 2024 y las cuatro restantes en enero de 2025. El trabajador no presentó una defensa ni realizó alegatos durante el proceso.

La cesantía fue finalmente oficializada por el Ejecutivo provincial.

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Los demás casos

El mayor número de desvinculaciones se registró en el Hospital Central, donde cuatro trabajadores fueron alcanzados por las medidas. En uno de los expedientes se determinó que los registros de asistencia no coincidían con la presencia efectiva del empleado en el servicio.

También se registraron casos de trabajadores con numerosas inasistencias. En el Hospital Héctor Gailhac, por ejemplo, uno de los empleados acumuló 38 faltas injustificadas entre abril y julio de 2025, situación que, de acuerdo con el sumario, terminó afectando el funcionamiento del servicio.

En el Hospital Notti, una cesantía estuvo relacionada con tardanzas, ausencias sin aviso y faltas a guardias previamente programadas. Mientras que en el Lagomaggiore se sancionó a otro trabajador por reiterados incumplimientos vinculados con la asistencia y sus obligaciones laborales.

Otro expediente correspondió al Hospital Diego Paroissien, donde el Gobierno ratificó una cesantía que ya había sido aplicada por el establecimiento.

La décima medida alcanzó a un trabajador de la Subsecretaría de Deportes, a quien se le contabilizaron diez inasistencias injustificadas entre junio y noviembre de 2025